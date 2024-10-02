МЧС предупредило о проверке системы оповещения 2 октября

МЧС России предупредило о технической проверке системы оповещения населения во всех регионах страны 2 октября.

«На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов», — объяснили в МЧС. В эфире будет подаваться сигнал гражданской обороны: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Ранее жителей Башкирии предупредили о проверке системы оповещения населения. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, 2 октября будет проходить комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения РБ с включением до 3 минут электрических сирен и передачей речевого сообщения по каналам радио и телевизионного вещания. В ведомстве попросили жителей сохранять спокойствие.