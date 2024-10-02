Суббота, 21 Марта 2026
|
Уфа
0 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Общество
09:40 (UTC+5), 02 Октября 2024

Интерес пенсионеров к приложениям для знакомств вырос в 2,5 раза

Ко Дню пожилого человека специалисты билайн.аналитики изучили особенности использования мобильных сервисов клиентами оператора в возрасте 60+. Оказалось, что пенсионеры стали чаще знакомиться онлайн – среднемесячное количество сессий в таких приложениях среди старшего поколения выросло в 2,5 раза*.

При этом, такая тенденция характерна скорее для женщин, нежели мужчин. Интерес последних к онлайн-знакомствам снизился почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Примечательно также, что сервисы для знакомств второй год подряд оказались востребованнее приложений для здоровья и тренировки памяти.

Среди других любопытных фактов в интернет-поведении пенсионеров – возросшая любовь к маркетплейсам. Популярность таких площадок у пожилых абонентов билайна за год увеличилась в 4 раза. Это наибольший прирост среди приложений всех категорий.

Также, согласно исследованию, женщины проводят больше времени в интернете и активнее пользуются всеми цифровыми сервисами, нежели мужчины. Так, самая сильная разница заметна в приложениях для заказа продуктов и доставки еды (64% против 36%), тренировки памяти (61% против 39%) и поддержания здоровья (69% против 31%).

Между тем, сервисы для общения и развлечения – социальные сети, мессенджеры и видеохостинги – стали, ожидаемо, самыми востребованными у старшего поколения. Например, среднемесячное количество заходов в соцсети превышает рекордные 360 млн, что в три раза выше прошлогодних значений.

По данным билайн.аналитики, среднемесячный трафик на одного клиента в возрасте 60+ сейчас составляет 14 ГБ. Учитывая это, оператор постоянно развивает сеть, оптимизируя ее под увеличивающиеся потребности абонентов. Благодаря целому комплексу технологий, который в билайне получил название «умная сеть», клиенты сегодня могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в условиях пиковых нагрузок. 

*В тексте используются внутренние обезличенные данные ПАО «ВымпелКом» за июнь–август 2023 г. и июнь–август 2024 г.

Реклама ПАО «ВымпелКом», ИНН 7713076301, подробнее на сайте: beeline.ru

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru