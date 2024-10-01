Жителям Башкирии рассказали о праздничных выходных в октябре и ноябре

В октябре жители Башкирии отдохнут больше, чем обычно, из-за празднования Дня республики. В этом году праздничный день, 11 октября, выпадает на пятницу. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 11 по 13 октября. А рабочий день четверга, 10 октября, сокращается на 1 час.

В ноябре по случаю Дня народного единства выходные начнутся в воскресенье, 3 ноября, и продлятся до 4 ноября (понедельник). Суббота, 2 ноября, будет рабочей из-за переноса выходного дня на 30 апреля. Благодаря этому жители Башкирии смогли отдохнуть на майские праздники с 28 апреля по 1 мая.

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