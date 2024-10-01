Жители Башкирии проводят субботники в игровой форме

Руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин рассказал в своем телеграм-канале об инициативе, которая вот уже второй год реализуется в Давлекановском районе. С 2023 года активисты проводят здесь «Чистые игры». Это командные соревнования по очистке территории от мусора и отходов. Они проходят в игровой форме и интересны всем возрастам.

В Давлеканово проведено уже девять таких мероприятий. В них активно участвуют школьники и местные жители, а в планах организаторов — привлечь еще и организации. К игровым субботникам присоединилась и администрация района. В планах — проведение Кубка чистоты среди организаций и районов города.

«Сам проект "Чистые игры" начался с простой волонтерской инициативы в Санкт-Петербурге в 2014 году. Сейчас это уже серьезное экологическое движение. По-моему, это интересный формат, который можно взять на вооружение всем нашим городам и районам», – написал Максим Забелин.

В Башкирии уделяется значительное внимание сохранению окружающей среды. Одним из основных направлений этой работы является ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

«По количеству несанкционированных свалок мы были в числе первых в Российской Федерации. С 2019 года мы ликвидировали более 3 тысяч таких свалок. И эту работу мы продолжаем», – отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в Башкирии проводят профилактику правонарушений в сфере экологии.