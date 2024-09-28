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28 Сентября , 12:42

В Башкирии проводят профилактику нарушений в сфере экологии

Сотрудниками министерства природопользования и экологии Башкирии выявлено 1965 признаков нарушения природоохранного законодательства. При участии специалистов министерства в качестве экспертов при проведении проверок прокуратурой и другими контролирующими органами установлено 604 нарушения. Об том сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди наиболее часто выявляемых: нарушения при размещении отходов, проезд, стоянка и мойка транспорта в водоохранной зоне, ограничение доступа к водному объекту, движение и стоянка автомобилей на особо охраняемых природных территориях и др.

Инспекторами минэкологии РБ по состоянию на 25 сентября 2024 года проведено 2960 контрольно-надзорных мероприятий. По выявленным нарушениям оформлено 702 постановления по делу об административном правонарушении, наложены штрафы  на сумму более 3 млн рублей. Для предотвращения нарушений природоохранного законодательства объявлено 2635 предостережений.

По словам исполняющего обязанности министра природопользования и экологии Нияза Фазылова, основной акцент делается на профилактику нарушений. С этой целью сотрудниками минэкологии РБ проведено 2946 консультаций, профилактических визитов. 

Ранее «Башинформ» сообщал, как в Башкирии развивают мусороперерабатывающую отрасль.

Автор:Роман Якимчук
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