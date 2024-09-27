В Башкирии развивают индустрию переработки мусора

В рамках заключенных в 2023 году концессионных соглашений планируется до 2026 года завершить строительство 3 комплексных объектов обращения с отходами в Дюртюлинском и Краснокамском районах, а также вблизи Уфы. Об этом сообщил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

На территории Кигинского и Баймакского районов реализуются инвестиционные проекты по строительству многофункционального комплекса по обращению с отходами, которые планируется завершить в 2025 году. На территории Белебеевского и Туймазинского районов также реализуются инвестпроекты по переработке отходов с компостированием органических отходов.

Ранее сообщалось, что Башкирия - в пятерке лучших регионов по передаче данных по ТКО.