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1 Октября , 21:02

В Уфе заработал Центр управления форумом «Россия – спортивная держава»

минспорт РБ
Фото:минспорт РБ

В Уфе 17-19 октября пройдет XII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Для решения организационных задач во Дворце борьбы создан Центр управления форумом, сообщили в минспорте РБ.

В новом спортивном объекте пройдут пленарная часть, деловая программа форума и заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.

— Центр управления форумом находится во Дворце борьбы и будет работать в круглосуточном режиме. Здесь участники могут получить ответы на все вопросы, касающиеся проведения XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Уфе, — отметил и. о. министра спорта Руслан Хабибов.

Гости и участники XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» могут проконсультироваться по телефону 8-800-302-75-02 (единый бесплатный номер по России) по вопросам участия в форуме, проживания, логистики, программы мероприятий.

Зарегистрироваться для участия в крупнейшем деловом событии отрасли спорта можно по ссылке.

Форум включает пленарное заседание, деловую, выставочную, протокольную, культурную, спортивно-зрелищную программы, напомнили в минспорте Башкирии. Все дни форума будет работать выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP). Это витрина высших достижений отечественной спортивной индустрии, отметили в ведомстве.

Автор:Элина Ахметова
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