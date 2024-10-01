В Уфе зафиксирован второй температурный рекорд

1 октября в Уфе был зафиксирован второй подряд температурный рекорд, сообщил Башгидрометцентр.

На аэрологической станции Уфа-Дёма градусники показали +23,2°. Этот показатель перекрыл предыдущий абсолютный максимум, состоявшийся полвека назад – 1 октября 1974 года было 21,5°.

30 сентября был перекрыт максимум 1984 года: +23,3° вчера и +21,9° сорок лет назад.

По данным синоптиков, октябрь в Башкирии должен быть сухим и тёплым. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма +4,3°).

Будет наблюдаться дефицит осадков (норма 40-60 мм).