В Уфе зафиксирован второй температурный рекорд

1 октября в Уфе был зафиксирован второй подряд температурный рекорд, сообщил Башгидрометцентр.
На аэрологической станции Уфа-Дёма градусники показали +23,2°. Этот показатель перекрыл предыдущий абсолютный максимум, состоявшийся полвека назад – 1 октября 1974 года было 21,5°.
30 сентября был перекрыт максимум 1984 года: +23,3° вчера и +21,9° сорок лет назад.
По данным синоптиков, октябрь в Башкирии должен быть сухим и тёплым. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма +4,3°).
Будет наблюдаться дефицит осадков (норма 40-60 мм).