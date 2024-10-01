В планетарии рассказали об особенностях солнечного затмения 2 октября

2 октября жители Земли увидят кольцеобразное солнечное затмение. Оно начнется в 19.51 по московскому времени в экваториальной зоне Тихого океана, поэтому на территории России его не увидят.

По информации Московского планетария, затмение будет кольцеобразным, поскольку Луна не сможет полностью закрыть диск Солнца — вокруг лунного диска останется яркое кольцо. При этом Луна отбросит на Землю тень шириной 266 км. Полоса затмения будет распространяться по Тихому океану — сначала на восток, а потом на юго-восток.

Ранее сообщалось, что в Европейской части России, в том числе и в Башкирии полное солнечное затмение можно будет наблюдать лишь в апреле 2061 года. А вот частное солнечное затмение жители нашей республики увидят в августе 2027 года, но оно будет иметь такую маленькую фазу, всего одну сотую, что практически его и не будет видно. Но 1 июня 2030 года можно будет наблюдать почти полное затмение с фазой 0.9, то есть почти весь диск Солнца будет закрыт Луной. Затмение примерно с такой же фазой (0.8) жители Башкортостана наблюдали 1 августа 2008 года.