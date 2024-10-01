В конце рабочей недели в соцучреждения Уфы подадут тепло

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в администрации города поручил в пятницу, 4 октября, начать подачу тепла в социальные учреждения столицы республики.

Как сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан, в настоящее время завершается заполнение сетей теплоснабжения и систем центрального отопления зданий химически очищенной водой. В жилом фонде оно выполнено на 95%, по социальным объектам - на 92%. Заполнение завершат в течение нескольких дней. К отопительному сезону подготовлены все 89 лечебных учреждений, 222 детских сада, 226 учреждений образования, 35 спортивных учреждений.

Ресурсоснабжающими организациями выполнен капитальный ремонт 6 погонных километров тепловых сетей, завершается ремонт еще 2,2 км. Управляющими компаниями, ТСЖ и ведомственными организациями к предстоящему отопительному периоду подготовлено 5526 жилых домов, в том числе 5088 с центральным отоплением и 131 дом с крышными газовыми котельными.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что решение о начале отопительного сезона приняли уже 44 муниципалитета Башкирии.