В ГАИ Башкирии сообщили, где массово проверяют водителей на нарушения ПДД

В Башкирии в эти минуты на 1354 км автодороги М-5 «Урал» проходят массовые проверки водителей. На мероприятии совместно с сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС госавтоинспекции МВД по РБ задействованы сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Буздякскому району.

«Тактика „сплошных“ проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги. Мероприятия направлены на профилактику ДТП с участием пассажирского транспорта», — сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе госавтоинспекторы массово проверяют водителей автобусов.