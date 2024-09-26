В Уфе госавтоинспекторы массово проверяют водителей автобусов

В Уфе с самого утра 26 сентября проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Как пояснили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции, мероприятие направлено на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

В рейде задействованы сотрудники технического надзора госавтоинспекции Уфы, а также городской полк ДПС. Мероприятие организовано на Уфимском шоссе.

Водителей и пассажиров автобусов просят отнестись с пониманием к проводимым госавтоинспекторами мероприятиям.

Ранее в Уфе 16-летний мопедист угодил под колеса иномарки.