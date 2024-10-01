В День пожилых в Башкирии назвали количество жителей старше 100 лет. По данным отделения Социального фонда по РБ, на сегодняшний день в республике выплаты получают 203 долгожителя старше 100 лет.

«Отделение СФР по РБ оказывает государственные услуги 1 миллиону 134 тысячам пенсионеров республики. Отрадно, что 203 из них — отметившие свой вековой юбилей. Самому старшему нашему получателю услуг 110 лет», — рассказал управляющий Фаниль Вахитов.

Стоит отметить, что отделение Соцфонда по РБ выступает одним из важных государственных институтов для пожилых граждан, обеспечивая им различные виды пенсионных и социальных выплат. Наряду с пенсиями СФР предоставляет пожилым гражданам меры государственной поддержки в виде социальных выплат. Их получают ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, герои войны и труда, их семьи.

При достижении 80-летнего возраста пенсионеры республики приобретают право на получение повышенной пенсии. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, установленная в размере 8134,88 руб., при достижении возраста 80 лет увеличивается в два раза и составляет 16 269,76 рублей. При этом обращение в клиентские службы отделения Социального фонда по Республике Башкортостан для перерасчета пенсии не требуется, он производится автоматически.

В соответствии с указом президента РФ, неработающим трудоспособным лицам, обеспечивающим уход за достигшими возраста 80 лет, предоставляется право на получение ежемесячной компенсационной выплаты в сумме 1380 рублей (с уральским коэффициентом).

Со следующего года вносятся изменения в порядок установления компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. С 1 января 2025 года отделение Социального фонда Башкортостана проактивно установит этим гражданам надбавки к пенсиям в размере 1380 рублей с учетом уральского коэффициента. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией. Таким образом, при сохранении самой меры поддержки будет реализована задача по ежегодному повышению данной выплаты.

Ранее сообщалось, что среди пожилых жителей Башкирии преобладают женщины.