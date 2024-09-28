Новости Башкортостана и Уфы
92.71
+0.31
103.47
+0.28
71.98
+0.38
9+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
28 Сентября , 17:42

Среди пожилых в Башкирии преобладают женщины

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии на начало 2024 года на 1 тысячу мужчин в возрасте 60+ лет приходилось свыше 1,5 тыс. женщин. Об этом сообщили в Башкортостанстате.

По данным ведомства, число женщин в расчете на 1000 мужчин в возрасте 60-64 года составляло 1252 человека, в возрасте 65-69 лет — 1416 человек, в возрасте 70-74 года — 1634 человека, а в возрасте 75+ лет на 1000 мужчин приходилось уже 2465 женщин.

«Такая ситуация складывается, прежде всего, из-за более высокой смертности мужчин. Кроме того, следует отметить и проблему более низкой ожидаемой продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами. Разница между ОПЖ мужчин и женщин в Башкирии в 2023 году составила 11,16 лет (в России — 10,70 лет)», — отметили в Башстате.

Отмечается, что в республике численность занятых в возрастной категории 60+ составила 5,9% от общего числа занятых, а общая доля населения 60+ на начало текущего года была равна 23,6%.

«На начало 2024 года в городских поселениях республики проживало 555,7 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше, в сельской местности — 402,5 тыс. Удельный вес данной возрастной группы по местности проживания различается: в городах он составляет 21,8%, в сельской — 26,5%», добавили в ведомстве.
Автор:Иван Вавилов
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru