Среди пожилых в Башкирии преобладают женщины

В Башкирии на начало 2024 года на 1 тысячу мужчин в возрасте 60+ лет приходилось свыше 1,5 тыс. женщин. Об этом сообщили в Башкортостанстате.

По данным ведомства, число женщин в расчете на 1000 мужчин в возрасте 60-64 года составляло 1252 человека, в возрасте 65-69 лет — 1416 человек, в возрасте 70-74 года — 1634 человека, а в возрасте 75+ лет на 1000 мужчин приходилось уже 2465 женщин.

«Такая ситуация складывается, прежде всего, из-за более высокой смертности мужчин. Кроме того, следует отметить и проблему более низкой ожидаемой продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщинами. Разница между ОПЖ мужчин и женщин в Башкирии в 2023 году составила 11,16 лет (в России — 10,70 лет)», — отметили в Башстате.

Отмечается, что в республике численность занятых в возрастной категории 60+ составила 5,9% от общего числа занятых, а общая доля населения 60+ на начало текущего года была равна 23,6%.

«На начало 2024 года в городских поселениях республики проживало 555,7 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше, в сельской местности — 402,5 тыс. Удельный вес данной возрастной группы по местности проживания различается: в городах он составляет 21,8%, в сельской — 26,5%», добавили в ведомстве.