В Башкирии утвердят ограничения для большегрузов на 2025 год

Минтранс Башкирии спланирует и утвердит периоды ограничений движения для большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам республики на весну и лето 2025 года. Соответствующее поручение дал и. о. премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

«Временные ограничения движения тяжеловесного транспорта по автодорогам республики — это вынужденная мера. Их предпринимают для обеспечения сохранности дорог и предотвращения их дальнейшего разрушения. В этом году их ввели с 1 по 30 апреля в период максимального переувлажнения дорожного полотна, а летом с 1 июня по 31 августа — при дневной температуре воздуха свыше 32°C, так как при перегреве асфальтобетонное покрытие при превышении весовых нагрузок подвергается деформации», — прокомментировал руководитель кабмина региона.

Отмечается, что при необходимости владельцы транспортных средств с неделимым грузом, который превышает разрешенную массу, могут проехать по дорогам Башкирии только по специальному разрешению. Как пояснили в правительстве республики, эта услуга предоставляется в режиме «одного окна», онлайн, уполномоченным учреждением «Росдормониторинг».

«Для контроля соблюдения временных ограничений на автодорогах функционируют передвижные пункты весового контроля и 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля. Работа ведется сотрудниками Центра организации дорожного движения совместно с представителями Ространснадзора по ПФО. В результате проделанной работы было вынесено более 2 тысяч постановлений за нарушение весогабаритных требований», — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Ранее в Уфе для грузовиков закрыли старый Затонский мост.