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1 Октября , 19:03

В Башкирии семья участника СВО теряет дом

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту халатности, повлекшей нарушение прав семьи участника СВО в Башкирии.

В СМИ, в том числе на федеральном телеканале, сообщалось, что в Уфе семья погибшего участника СВО купила дом, но органы опеки обратились в суд с требованием признать сделку недействительной. Оказалось, эта недвижимость предыдущими владельцами была приобретена с участием маткапитала. Продав жильё, родители должны были оформить на ребёнка другое. Но это не было сделано. При оформлении сделки риэлторы должны были предупредить покупателей об этой особенности.

Теперь родственники погибшего участника СВО опасаются, что могут остаться без дома и без вложенных в него денег.

Ранее «Башинформ» сообщил, что в Уфе сгорел дом многодетной семьи.

Автор:Элина Ахметова
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