В Башкирии открыли памятник участникам Великой Отечественной войны

В Башкирии продолжается реализация проекта «Атайсал». В селе Метевтамак Туймазинского района жители создали парк Победы и установили там памятник участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, орденоносцам и участникам СВО.

На памятнике пофамильно значатся 233 фронтовика, 198 тружеников тыла и детей войны и шесть орденоносцев, которые в годы лихолетья были награждены орденом Великой Отечественной войны II степени, либо орденом Красной Звезды или орденом Славы.

Как сообщает администрация Туймазинского района, в марте этого года жители села выступили с инициативой создания парка Победы. После того, как земля была закреплена за новой общественной территорией, жители первым делом провели субботник. Очистили участок от сорняков и мусора.

За полгода собрали необходимую сумму для архитектурно-исторического объекта и его кованого ограждения. Обошлась эта работа в 1 млн 224 тысячи рублей. Большую часть денежных затрат взяли на себя руководители КФХ «Метевтамак» – отец с сыном Мунир и Ильдар Гарифуллины. Финансовую помощь также оказали председатель совета директоров ОАО «Туймазытехуглерод» Ахат Газизов, врач-хирург Туймазинской ЦРБ, заслуженный врач РБ Шамил Минигазимов, снабженец ООО «Металл-Комплект» Рузиль Ахмадиев. Почти 150 тысяч рублей в благое дело вложили сами метевтамакцы – этой частью работы руководил председатель местной ветеранской ячейки Мударис Гизетдинов. Администрация сельского поселения оказала техническую поддержку. Сельчане искренне благодарят каждого, кто не остался в стороне от благого дела.

– Для жителей и выходцев республики проект часто становится возможностью совершать благие дела, которые бы помогли сохранить память о героических предках. Активисты села провели большую поисковую работу. Нужно было найти пофамильно тех, кто ушел из села на фронт, кто остался ковать победу в тылу. Эту работу выполнили Флюр Минниханов и старожил, 89-летний Рафаэль Харисов. В установке памятника участвовало огромное количество людей – кто-то деньгами, кто-то посильным физическим трудом, – рассказали в администрации.

В планах сельчан – оградить территорию парка, сделать в нем беседку, высадить деревья. Работу они планируют завершить к 80-летию Победы.

Традиции взаимопомощи и взаимовыручки исторически всегда были сильны в Башкортостане. Многие успешные выходцы из городов и сёл помогают своей малой родине. Благотворительный проект «Атайсал — малая родина», инициированный Главой Башкирии Радием Хабировым три года назад, дает возможность делать добрые дела для родного края.

Всего за весь период реализации проекта с 2021 года его участниками стали более 5,6 тысячи человек, которые реализовали почти 27 тысяч проектов. Общая сумма, направленная на реализацию завершённых проектов, составила около 1,4 млрд рублей.

«Делая добрые дела, мы сами становимся лучше и сильнее. Придёт время, и мы будем гордиться тем, что в нашей истории был такой период, который мы называем временем героев. Если говорить о моей малой родине, у меня есть родная деревня Сайраново Ишимбайского района, я помогаю ей. И, конечно, сейчас для меня все силы и мысли, вся моя энергия — это Башкортостан. Верю в объединяющую силу землячества, любви к малой и большой Родине — нашему Башкортостану и великой России!» — говорил Радий Хабиров.