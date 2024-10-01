Участок дороги Уфа - Охлебинино вводится в эксплуатацию

В Иглинском районе к вводу в эксплуатацию готовится участок дороги Уфа — Охлебинино. Между посёлками Урунда и Карамалы отремонтировано покрытие на протяжении 5 км, сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ. Также на участке обустроены обочины и примыкания, нанесена разметка.

Производство идет и на «фонящей» дороге Иглино — Кальтовка. Здесь предусмотрено обновление покрытия на общей протяженности 13,5 км. На сегодняшний день продолжаются работы по укладке нового асфальтобетона.

В рамках трёхлетней программы "фонящих дорог" запланировано отремонтировать 63 участка муниципальных дорог общей протяжённостью почти 216 км.