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1 Октября , 21:40

Участок дороги Уфа - Охлебинино вводится в эксплуатацию

УДХ РБ
Фото:УДХ РБ

В Иглинском районе к вводу в эксплуатацию готовится участок дороги Уфа — Охлебинино. Между посёлками Урунда и Карамалы отремонтировано покрытие на протяжении 5 км, сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ. Также на участке обустроены обочины и примыкания, нанесена разметка.

Производство идет и на «фонящей» дороге Иглино — Кальтовка. Здесь предусмотрено обновление покрытия на общей протяженности 13,5 км. На сегодняшний день продолжаются работы по укладке нового асфальтобетона.

В рамках трёхлетней программы "фонящих дорог" запланировано отремонтировать 63 участка муниципальных дорог общей протяжённостью почти 216 км.

Автор:Элина Ахметова
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