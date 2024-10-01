Семья сельского врача из Башкирии получила ключи от нового дома

В Башкирии начали вводить в эксплуатацию дома, построенные для предоставления по договору найма, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В республике она реализуется министерством сельского хозяйства РБ. В текущем году районам на реализацию данного направления выделили 361,9 млн рублей, из которых 354,2 млн руб. – средства из федерального бюджета. В результате в эксплуатацию введут 5,5 тыс. кв. м жилья, 85 семей улучшат жилищные условия. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Башкирии.

Первый дом в рамках госпрограммы построили в селе Киргиз-Мияки Миякинского района, ключи от жилого дома площадью 74,6 кв. м получила семья Ильшата Билалова, врача Миякинской центральной районной больницы. В семье воспитывают двоих детей. Расчётная стоимость дома составила 5 млн рублей. Из них 98,5% федеральные и республиканские средства, 1,5% – средства муниципалитета.

Важно отметить, что жилые помещения предоставляются в возмездное владение и пользование по договору найма жилого помещения. У граждан по истечении 5 лет работы по трудовому договору с работодателем возникает право на приобретение жилья в собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости строительства, а по истечении 10 лет – по цене, не превышающей 1%.

Глава Башкирии Радий Хабиров не раз подчеркивал важность создания благоприятных условий для всех жителей республики, особенно сельчан.

«Важно, чтобы в республике жилось хорошо, в том числе и в сёлах. Поэтому мы планомерно строим спортивные объекты, дома культуры, благоустраиваем общественные пространства – создаем инфраструктуру, чтобы вы могли достойно трудиться, полноценно жить, создавать семьи, растить детей», – сказал Радий Хабиров, выступая на встрече с уфимскими школьниками и студентами колледжей Зауралья в январе 2024 года.

С этой целью в Башкирии создан целый комплекс мер социальной поддержки для специалистов государственных и муниципальных учреждений, живущих в сельской местности, в том числе в рабочих поселках. Меры поддержки предусмотрены для педагогических, медицинских и фармацевтических работников, специалистов в области культуры и искусства, социальных работников, а также специалистов в области физической культуры и спорта.

В Башкирии успешно реализуются федеральные и республиканские программы: «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Сельский тренер», «Земский работник культуры», ставшие важным механизмом поддержки сельских специалистов. Благодаря господдержке у них появляется хороший стимул работать в родных селах и заниматься любимым делом.

Ранее «Башинформ» подробно рассказывал, как Башкирия привлекает профессионалов для работы в сельской местности.