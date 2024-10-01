Названы участники гала-концерта фестиваля «Ломая барьеры» в Уфе

Стали известны участники Гала-концерта инклюзивного фестиваля детского творчества «Ломая барьеры». С 15 по 30 сентября члены жюри рассматривали творческие заявки от детей и детских коллективов по четырем номинациям: вокал, хореография, инструментальное творчество и оригинальный жанр.

Всего было принято 410 заявок из 24 регионов России и 3 зарубежных стран. По результатам заседаний жюри участниками Гала-концерта десятого межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры 2024» признаны:

— в номинации инструментальное творчество:

Струнгару Иван Витальевич, Республика Беларусь; Гилязетдинов Тамирлан Аленович, Республика Татарстан; этно-дуэт «Байрам», Республика Башкортостан;

— в номинации вокальное творчество:

Карабицкий Леонид Николаевич, Челябинская область; Машейко Олеся Юрьевна, Республика Татарстан; Мамина Арина Алексеевна, Оренбургская область;

— в номинации хореография:

образцовый театр танца «Арабески», Республика Башкортостан; инклюзивная группа народного ансамбля бального танца «Фаворит», Республика Башкортостан;

— в номинации оригинальный жанр:

Александрова Елена Евгеньевна, Республика Башкортостан; коллектив жестовой песни «Симфония рук», Донецкая Народная Республика.

Приглашенными участниками гала-концерта стали инклюзивный детский эстрадный хор «Восьмая нота» (Республика Башкортостан), вокальный ансамбль «Поющие мамочки» (Башкортостан) и студия танца и спорта «Спутник» (Башкортостан).



«Девиз фестиваля в этом году звучит так: „Вместе мы семья“. Он символизирует единство, взаимопонимание и поддержку друг друга вне зависимости от состояния здоровья или социального положения. Впереди ребят ждут репетиции, работа с командой организаторов, путешествие в нашу республику, новые встречи, переживания и волнения», — рассказала «Башинформу» Алина Хабирова, директор Центра «Ломая барьеры», член Общественной палаты РБ.

Справка

Впервые фестиваль «Ломая барьеры» прошел в Уфе в 2013 году — и с тех пор стал крупнейшей инклюзивной площадкой для демонстрации талантов самых разных детей в Башкирии.

Каждый год на фестивале подводятся итоги работы Центра социальных технологий «Ломая барьеры»: в торжественной обстановке дети-подопечные выступают на сцене и чувствуют себя настоящими звездами. Так, в прошлые годы членами жюри фестиваля были Виктория и Антон Макарские, Илья Авербух, Эвелина Блёданс, российская актриса театра и кино Анжелика Каширина, народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов.