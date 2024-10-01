Новости Башкортостана и Уфы
93.36
+0.14
103.65
-0.52
75.77
+2.21
17+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
1 Октября , 12:02

Минздрав Башкирии заявил о необходимости привить от гриппа 2,4 млн жителей

Замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина в программе «Честно говоря» сообщила, что для формирования популяционного иммунитета в республике необходимо привить от гриппа 2 миллиона 400 тысяч человек.

По данным спикера, сегодня регион получил около 60% вакцины, новые поставки поступят в октябре.

«В рамках национального календаря прививок уже определены категории граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию. Это работники медицинских и общеобразовательных учреждений, специалисты коммунальных хозяйств и автотранспорта, призывники, беременные женщины и так далее», — рассказала Галимулина.

Эксперт отметила, что вакцинация проводится как в поликлиниках, так и выездными медбригадами. На селе сделать прививку можно в одном из 2085 работающих фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее в «Башинформе» обсудили эпидсезон по гриппу.

Автор:Иван Вавилов
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru