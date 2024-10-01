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1 Октября , 17:54

Госдума приняла во втором чтении законопроект против фиктивных браков мигрантов

Государственная Дума РФ
Фото:Государственная Дума РФ

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении поправки к проекту федерального закона, регулирующего правовое положение иностранных лиц. Об этом сообщается на сайте парламента.

В частности, предложено выдавать разрешение на временное проживание в нашей стране в упрощенном порядке только спустя три года брака с гражданкой (гражданином) Российской Федерации. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, проблема стоит довольно остро, согласно данным МВД, с 2021 года по настоящее время было заключено более 4300 фиктивных браков с целью получения миграционного статуса.

Вторая поправка нацелена на борьбу с так называемым фиктивным отцовством или материнством. Предлагается установить, что получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства, если это будет доказано через судебные процедуры.

Ранее «Башинформ» сообщал, что комиссией Государственной Думы по вопросам миграционной политики разработаны пять законопроектов, направленных на пресечение незаконной миграции. Законопроекты, на которые требовались официальные отзывы, поддержаны правительством и Верховным судом.

Автор:Роман Якимчук
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