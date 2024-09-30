Госдума рассмотрит законопроекты, направленные против незаконной миграции

Комиссией Государственной Думы по вопросам миграционной политики разработаны пять законопроектов, направленных на пресечение незаконной миграции. Законопроекты, на которые требовались официальные отзывы, поддержаны правительством и Верховным судом и будут внесены в Госдуму 1 октября. Об этом сообщила руководитель комиссии, зампред Госдумы Ирина Яровая.

По словам Яровой, абсолютным приоритетом при разработке документов стали безопасность граждан России, межнациональный мир и уважение традиций и культуры народов страны. Согласно приведенным данным, на территории России находятся около 739 тыс. нелегальных мигрантов, отмечается рост организованной незаконной миграции: за полугодие 2024 года выявлено почти в полтора раза больше фактов, чем за аналогичный период в прошлом году.

Организацию незаконной миграции предлагается признавать особо тяжким преступлением, если она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, с лишением свободы от 8 до 15 лет (сейчас от 2 месяцев до 7 лет). Условное наказание для обвиняемых в таких преступлениях будет невозможным. В дополнение к лишению свободы предлагается ввести штраф от 3 до 5 млн рублей и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Отягчающими обстоятельствами при организации незаконной миграции будут случаи, когда преступление совершено с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность, с использованием интернета. За такие преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Предлагается также ужесточить уголовную ответственность за фиктивные регистрацию и постановку на учет иностранных граждан и предусмотреть за это наказание в виде лишения свободы до пяти лет (сейчас — до трех лет). За подделку, изготовление и оборот поддельных документов также устанавливается повышенный уровень ответственности — лишение свободы от 2 до 6 лет (сейчас — от 2 месяцев до 4 лет). Законопроектами вводятся и новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов, используемых для незаконного нахождения на территории страны и незаконного осуществления трудовой деятельности, со штрафом от 5 до 10 млн и конфискацией. За повторное совершение такого правонарушения — штраф от 10 до 60 млн рублей с конфискацией. Вводится также внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения незаконных услуг для мигрантов.

Принципиальные изменения ожидаются и в части оценки знания мигрантами языка и истории России. Это полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов русского языка, истории России и основ законодательства у мигрантов. Закрытый перечень организаций, уполномоченных на прием экзаменов у мигрантов, будет определять правительство.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия предложила ограничить въезд мигрантам, судимым за тяжкие преступления.