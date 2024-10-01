Башкирские дорожники ремонтируют улицы в Красном Луче

Дорожники Башкирии завершили ремонт улицы Пионерской в Красном Луче Луганской Народной Республики. Обновлён 200-метровый участок от Антрацитовского шоссе до улицы Литвинова (эта улица также отремонтирована).

По ул. Пионерской жители выезжают в центр города, в том числе на общественном транспорте.

Напомним, дорожные работы в ЛНР проводятся по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова. В 2022 году для ремонта дорог подрядчик перевез в ЛНР асфальтобетонный завод производительностью 40 тонн в час.

В 2022-2023 годах башкирские специалисты отремонтировали на Луганщине 44 улицы и межмуниципальные дороги общей протяженностью 66 км.

В 2024 году работы ведутся на 27 улицах общей длиной 23,4 км, а также на 10 остановках. На данный момент отремонтировано 14 улиц Красного Луча общей протяжённостью 14,5 км. Сейчас идёт ремонт улицы Рылеева.