Алану Марзаеву избрали меру пресечения

Басманный районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения и. о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алану Марзаеву. Он подозревается в получении взятки в размере 37 млн рублей.

Суд оставил чиновника в СИЗО на два месяца — до 30 ноября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Уголовное дело возбуждено 30 сентября Главным следственным управлением Следственного комитета России.

Алан Марзаев курирует в правительстве республики сферу строительства, транспорта и дорожного хозяйства.