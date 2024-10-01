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1 Октября , 12:00

87-летняя жительница Уфы обратилась в центр занятости и нашла работу

кадровый центр «Работа России» Башкортостана
Фото:кадровый центр «Работа России» Башкортостана

87-летняя жительница Уфы Любовь Беляева в поисках работы обратилась в кадровый центр «Работа России» РБ и нашла работу. Теперь она трудится методистом в Студенческих отрядах Башкортостана.

Любовь Михайловна занимается перепроверкой архивных документов, реестров, сверкой протоколов и другой работой, которая не требует срочности, но в которой важна усидчивость, внимательность и ответственность. По профессии она агроном-винодел, но большую часть трудовой жизни работает бухгалтером и документоведом. Кроме того, пенсионерка имеет статус почетного донора России, рассказали в Республиканском центре занятости населения.

В ведомстве добавили, что с начала года через кадровые центры Башкортостана нашли работу более 1100 жителей республики в возрасте 60+. Чаще старшее поколение выбирает такие профессии, как охранник, водитель автомобиля, дорожный рабочий, рабочий по благоустройству, оператор котельной, вахтер или тракторист.

«Служба занятости Республики Башкортостан работает со всеми категориями граждан – мамами в декрете, людьми с инвалидностью, молодыми соискателями без опыта, с теми, у кого был длительный перерыв в работе. С нашей помощью найти работу могут даже подростки с 14 лет. При этом верхнего возрастного предела для трудоустройства нет. Если у человека есть желание, сотрудники подберут для него работу, сколько бы лет ему ни было. На сегодня самой возрастной нашей соискательнице 87 лет», – говорит директор Республиканского центра занятости населения Ридан Ахьямов.

Добавим, что в Башкортостане для граждан в возрасте 50+ и ряда других категорий есть возможность бесплатного переобучения или повышения квалификации по проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Узнать подробности и оставить заявку можно здесь.

Если вы находитесь в поиске подходящей работы – обращайтесь в ближайший центр занятости. Адреса по ссылке

Автор:Альфия Аглиуллина
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