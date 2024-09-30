Владимир Путин наградил жителей Башкирии госнаградами

Владимир Путин 26 сентября подписал указ о награждении государственными наградами, документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Среди награжденных есть жители Башкирии.

Заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РФ» награжден тренер-преподаватель спортивной школы «Буревестник» Бирского района Башкирии Зуфар Ситдиков.