Ветеран из Уфы празднует свой 95-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Иванович Егоров из Уфы сегодня, 30 сентября, празднует свой 95-летний юбилей.



Владимир Иванович родился в городе Орёл в семье рабочего. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, а юный Владимир вместе с матерью и сестрами был эвакуирован под Пензу. В 1943 году, после освобождения родного города советскими солдатами, семья вернулась домой.



С октября 1944 года Владимир Егоров перевозил в составе поездной бригады на паровозе спецгрузы на фронт, в основном эшелоны военной техники. С января 1945 года в составе бронепоезда молодой боец участвовал в боях, освобождая Кёнигсберг (Калининград), Тильзит (Советск) и Пиллау (Балтийск). После завершения Великой Отечественной войны он вместе со своим отцом был направлен в Сызрань, где они участвовали в переброске военной техники и личного состава на Дальний Восток на войну с Японией. Имеет награды: медаль «За освобождение Кёнигсберга» и «За победу над Германией».



Впереди у Владимира Ивановича была четырехлетняя служба в армии в войсках ПВО, знакомство с красавицей Катериной, работавшей стрелочницей на станции Дёма, свадьба, уютная семейная жизнь. Долгие годы он трудился на железной дороге. Сначала — помощником, потом машинистом. С 1956 года работал на станции Дёма, получил звание «Почетный железнодорожник».



«Наш земляк трижды был участником парадов 9 мая на Красной площади в Москве — в 2022, 2023 и 2024 годах. Поздравляю Владимира Ивановича с юбилеем! Здоровья, бодрости духа и оптимизма! Спасибо за подвиг и вклад в Великую Победу», — высказал слова благодарности в адрес юбиляра глава администрации Дёмского района Антон Тарасов.

Ранее сообщалось, что жительница Башкирии в свой юбилей получила поздравление от президента.