В Уфе врачи спасли жизнь пациентке с геморрагическим инсультом

В Уфе нейрохирурги городской больницы № 21 спасли жизнь пациентке с геморрагическим инсультом. Смертность в подобных случаях достигает около 50%. Как сообщил в соцсетях и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, 58-летняя пациентка поступила в больницу на «скорой». Врачи диагностировали у нее разрыв аневризмы внутренней сонной артерии. Это опасное осложнение, которое влечет за собой множественные ишемические и метаболические изменения головного мозга.

«В связи с риском повторного разрыва аневризмы, нарастающей водянкой мозга и прогрессирующим угнетением сознания дежурной бригадой нейрохирургов и рентген-хирургов в срочном порядке была проведена двухэтапная гибридная операция: рентген-хирурги выполнили эндоваскулярную окклюзию полости аневризмы — закрыли просвет поврежденного сосуда платиновыми микроспиралями, что позволило „выключить“ аневризму из общего кровотока и исключить ее увеличение и разрыв сосуда. Затем нейрохирурги установили наружный дренаж в желудочек мозга для отвода жидкости», — сообщил и. о. министра.



Сегодня пациентка готовится к выписке.