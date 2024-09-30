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30 Сентября , 13:48

В Уфе врачи спасли жизнь пациентке с геморрагическим инсультом

Айрат Рахматуллин, телеграм
Фото:Айрат Рахматуллин, телеграм

В Уфе нейрохирурги городской больницы № 21 спасли жизнь пациентке с геморрагическим инсультом. Смертность в подобных случаях достигает около 50%. Как сообщил в соцсетях и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, 58-летняя пациентка поступила в больницу на «скорой». Врачи диагностировали у нее разрыв аневризмы внутренней сонной артерии. Это опасное осложнение, которое влечет за собой множественные ишемические и метаболические изменения головного мозга.

«В связи с риском повторного разрыва аневризмы, нарастающей водянкой мозга и прогрессирующим угнетением сознания дежурной бригадой нейрохирургов и рентген-хирургов в срочном порядке была проведена двухэтапная гибридная операция: рентген-хирурги выполнили эндоваскулярную окклюзию полости аневризмы — закрыли просвет поврежденного сосуда платиновыми микроспиралями, что позволило „выключить“ аневризму из общего кровотока и исключить ее увеличение и разрыв сосуда. Затем нейрохирурги установили наружный дренаж в желудочек мозга для отвода жидкости», — сообщил и. о. министра.

Сегодня пациентка готовится к выписке.

Айрат Рахматуллин, телеграм
Фото:Айрат Рахматуллин, телеграм
Автор:Дарья Субботина
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