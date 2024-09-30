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30 Сентября , 12:38
Коронавирус

В Башкирии за сутки ковидом заболели 255 человек

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В Башкирии за последние сутки выявлено 255 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал и. о. министра здравоохранения республики Роберт Иштуков.

По информации ведомства, в настоящее время на стационарном лечении находятся 95 пациентов с подтверждённым диагнозом ковид, амбулаторно лечатся 1165 человек.

«В инфекционных госпиталях для лечения коронавируса развёрнуто 195 коек, свободный коечный фонд составляет 24,1%», — сказал Роберт Иштуков.

Коэффициент распространения ковида на сегодняшний день составляет 1,02.

Напомним, неделю назад — 23 сентября минздрав Башкирии сообщал о 254 случаях инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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