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30 Сентября , 12:51

В Башкирии за неделю клещи укусили 166 человек

управление Роспотребнадзора по РБ
Фото:управление Роспотребнадзора по РБ

В Башкирии за последнюю неделю с жалобами на укусы клещей обратились 166 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего с начала эпидемического сезона в медорганизации республики поступило 8455 обращений в связи с укусами кровососущих насекомых, в том числе от 3132 детей. 

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 10 015 клещей, снятых с людей. Зарегистрировано 19 случаев клещевого энцефалита и 22 инфекционного боррелиоза.

В надзорном ведомстве напомнили, что активность клещей в разные месяцы неравномерна. При этом, как показывает опыт многолетних наблюдений специалистов, со второй декады августа ежегодно отмечается вторая волна активности клещей.

Гражданам напоминают, что осень также является опасным периодом, во время которого есть угроза нападения клещей. В связи с этим необходимо помнить про меры безопасности при посещении лесопосадок, сборе грибов, на рыбалке и прогулках по лесу.

Для предупреждения укусов клещей необходимо осматривать себя и друг друга, использовать защитную одежду, максимально закрывающую тело, применять репелленты и акарицидные средства, предназначенные только для обработки верхней одежды. Также важно осматривать домашних питомцев после прогулок.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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