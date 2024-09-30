В Башкирии растет число заболевших коронавирусом и ОРЗ

Медики Башкирии с середины августа фиксируют рост числа пациентов с пневмонией, острыми респираторными заболеваниями и коронавирусом. Об этом в программе «Честно говоря» сообщил главврач республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.

«Увеличение количества больных объясняется возвращением взрослых из отпусков в трудовые коллективы, детей в школы и садики. Наша стационарная служба находится в состоянии готовности, сегодня 1,5 тысячи инфекционных коек по всей республике», — отметил эксперт.

Как добавил гость прямого эфира, в регионе также наблюдается рост числа заболевших коклюшем, нередки ветрянка, сальмонелла, встречаются пищевые отравления.

Ранее в Башкирии за сутки зарегистрировано 255 случаев ковида.