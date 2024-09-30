В Башкирии октябрь начнется с ясной погоды

Первые три дня октября в Башкирии, по информации Башгидромета, будут ясными, без осадков, температура воздуха 2-3 октября немного снизится.

1 октября ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°, по юго-востоку до -1°, днем +17, +22°.

2 октября будет без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°, местами до -4°, днем +13, +18°.

3 октября без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°, местами до -4°, днем +13, +18°.