Молодежь Башкирии активно участвует в мероприятиях международного клуба дружбы

В Оренбурге прошёл международный молодежный форум «Евразия Global» платформы «Росмолодёжь.События». В мероприятии приняли участие 500 лидеров общественных организаций, блогеров и журналистов, молодых предпринимателей и ученых из 116 стран мира. На повестке – создание международных клубов дружбы, которые станут площадками для объединения молодежи и знакомства с культурой и национальными традициями.

Заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев обратился к участникам форума и подчеркнул важность мероприятия для развития института общественной дипломатии и сближения молодежи дружественных стран.

– Важно, что участники форума смогли повысить свои знания в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества, – сказал Олег Машковцев. – От имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и от себя лично поздравляю всех собравшихся с успешным завершением девятого Международного молодёжного форума «Евразия Global».

В ПФО уже работают восемь международных клубов дружбы, а в ближайшее время откроют еще шесть.

В сентябре 2024 года международный клуб дружбы Башкортостана открыли в пространстве «Йәшлек Хаус» в Уфе.

– Одним из направлений молодёжной политики является развитие международного сотрудничества. Башкортостан активен в этой повестке и регион постоянно участвует в таких проектах, – отметил и. о. председателя госкомитета республики по молодёжной политике РБ Вито Сабиров.

Руководитель ведомства отметил, что республиканский международный клуб дружбы станет точкой сближения для молодёжи из разных государств. Такие объединения по поручению Президента России открывают во всех регионах страны по итогам Всемирного фестиваля молодёжи.