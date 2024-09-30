Новости Башкортостана и Уфы
93.36
+0.14
103.65
-0.52
75.77
+2.21
17+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
30 Сентября , 16:52

Молодежь Башкирии активно участвует в мероприятиях международного клуба дружбы

пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Фото:пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

В Оренбурге прошёл международный молодежный форум «Евразия Global» платформы «Росмолодёжь.События». В мероприятии приняли участие 500 лидеров общественных организаций, блогеров и журналистов, молодых предпринимателей и ученых из 116 стран мира. На повестке – создание международных клубов дружбы, которые станут площадками для объединения молодежи и знакомства с культурой и национальными традициями. 

Заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев обратился к участникам форума и подчеркнул важность мероприятия для развития института общественной дипломатии и сближения молодежи дружественных стран. 

– Важно, что участники форума смогли повысить свои знания в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества, – сказал Олег Машковцев. – От имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и от себя лично поздравляю всех собравшихся с успешным завершением девятого Международного молодёжного форума «Евразия Global».

В ПФО уже работают восемь международных клубов дружбы, а в ближайшее время откроют еще шесть. 

В сентябре 2024 года международный клуб дружбы Башкортостана открыли в пространстве «Йәшлек Хаус» в Уфе. 

– Одним из направлений молодёжной политики является развитие международного сотрудничества. Башкортостан активен в этой повестке и регион постоянно участвует в таких проектах, – отметил и. о. председателя госкомитета республики по молодёжной политике РБ Вито Сабиров. 

Руководитель ведомства отметил, что республиканский международный клуб дружбы станет точкой сближения для молодёжи из разных государств. Такие объединения по поручению Президента России открывают во всех регионах страны по итогам Всемирного фестиваля молодёжи.

Автор:Альфия Аглиуллина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru