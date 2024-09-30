Гульназ Кураева вошла в Топ-15 лучших воспитателей России

В Московской области подвели итоги первого тура заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Из 87 финалистов в число 15 лауреатов, которые поборются за звание абсолютного победителя, вошла музыкальный руководитель детского сада № 281 Уфы Гульназ Кураева.

Напомним, победителем станет педагог, набравший наибольшее количество баллов в первом и втором турах заключительного этапа конкурса. Призерами конкурса будут признаны четыре лауреата, занявшие в рейтинговом списке со второго по пятое место.

Второй тур конкурса состоится в деревне Раздоры Одинцовского городского округа Московской области с 1 по 4 октября вместе с лауреатами всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Директор года России», «Первый учитель», где они примут участие в конкурсных испытаниях «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир».

Как ранее писал «Башинформ», Гульназ Анваровна Кураева работает в детском саду уже 19 лет. О своём пути в профессию рассказывает, что достаточно в раннем возрасте приняла для себя решение стать музыкальным руководителем в детском саду:

«Я родилась в творческой семье — мама посвятила всю свою жизнь хореографии и обучению детей, а папа прекрасно пел, играл в самодеятельном театре нашего села, красиво рисовал. Я же с самого раннего детства была активной участницей всех домашних концертов, выступала на сцене, пела в вокальной группе, танцевала в хореографической студии. В 8 лет поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. По окончании школы, не задумываясь, поступила на музыкальное отделение Уфимского педагогического колледжа № 2. Свой педагогический путь я начала еще будучи студенткой 5 курса. Когда проходила практику в детском саду, мне настолько было комфортно и все понятно, что я точно решила — я остаюсь! Дальше была учеба в БГПУ им. М. Акмуллы на факультете филологии, но желание работать с малышами все-таки победило, и я осталась в детском саду. Сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что профессию музыкального руководителя выбрала не я сама, а она выбрала меня».

Педагог признает, что для нее участие в заключительном этапе конкурса «Воспитатель года России» 2024 года — это вдохновение, шанс зарядиться новыми творческими идеями, познакомиться с коллегами, поделиться своим опытом и перенять новый опыт работы.