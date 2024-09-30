Грядет «Салют»: каким будет новый детский реабилитационный комплекс в Уфе

По словам руководителя республики, на базе комплекса будут проводиться комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика, медицинский лечебно-консультативный прием, медико-социальная реабилитация детей.

В частности, здесь будет функционировать подведомственный минтруда реабилитационный центр на 45 койко-мест для стационарного обслуживания и 250 посещений в день для оказания услуг в полустационарной форме, в котором реабилитация детей будет проводиться с помощью современных методов физиотерапии, психолого-педагогической и логопедической коррекции. В том числе с использованием инновационных методик: технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии.

Планируется, что дети и семьи, воспитывающие их, смогут получить в центре поддержку социальных служб и предусмотреть дальнейшую траекторию развития и получения образования.

Там же будет открыто отделение медицинской реабилитации Республиканской детской больницы на 80 койко-мест для стационарного обслуживания.

Также на базе комплекса "Салют" будет работать образовательный центр «Йондоҙ» на 192 ребенка — по адаптированным программам начальной, средней школы, основным и дополнительным.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Башинформа» и. о. первого заместителя премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев, такой новаторский подход в организации работы центра позволит получить комплексную услугу в одном месте: медицинская реабилитация, социальная реабилитация, образование. А совместные консилиумы специалистов разных ведомств обеспечат постоянное и бесшовное сопровождение ребенка и семьи, позволят оказать эффективную реабилитационную помощь и определить дальнейшую маршрутизацию.

«Глава Башкирии изначально поставил амбициозную задачу – объединить и организовать совместную работу трех министерств. Это позволит каждому пациенту получить комплексную помощь: быстрее оздоровиться, получить максимально хорошее образование и полноценно развиваться. Допустим, если ребенок ходит в коррекционную школу, то его данные сразу попадают к медикам, и при необходимости могут дать назначения на медицинские процедуры. И наоборот, госпитализированный в данное учреждение ребенок сможет здесь же продолжить свое обучение. Для этого здесь создана большая учебная и методическая база, — подчеркнул Урал Кильсенбаев. — Также мы планируем, что комплекс „Салют“ станет главной методической базой для большого количества детских коррекционных, реабилитационных, медицинских учреждений и для их сотрудников. В день открытия мы проведем для них первое обучение по организации работы межведомственного сотрудничества. В других регионах такого еще нет, это первый подобный опыт на всю Россию. Уверен, наш положительный опыт не останется незамеченным федеральными структурами и будет транслироваться дальше на всю страну».

Положительный эффект от такого трёхстороннего взаимодействия отмечают и в региональном минздраве. Дети, проходящие реабилитацию в любом подразделении реабилитационного комплекса «Салют», в том числе и в образовательном центре, при возникновении любых неотложных состояний оперативно смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. Все условия для этого созданы.

Так, на первом этаже будет работать блок приема пациентов с кабинетом для оказания экстренной медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях и мельцеровским боксом для изоляции детей с признаками инфекционных заболеваний.

Здесь же размещен стоматологический блок для лечения зубов под общим обезболиванием у детей с ментальными нарушениями и другими заболеваниями, требующими оказания стоматологической помощи под наркозом.

На втором этаже располагаются кабинеты, где ведется весь спектр диагностических исследований, консультативных приемов и современных методик медицинской реабилитации. Прием пациентов будут вести реабилитолог, педиатр, невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, оториноларинголог, сурдолог, рефлексотерапевт, физиотерапевт, специалист по кинезиотерапии, массажист, инструктор ЛФК, остеопат, а также специалисты по эрготерапии, логопедии, дефектологии и нейропсихологии.

На третьем этаже располагается палатный блок на 35 коек круглосуточного пребывания и шесть коек дневного пребывания, кабинеты медицинского персонала и столовая для пациентов.

В министерстве уточнили, что реабилитационное лечение в реабилитационном отделении будет проводиться для детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет c выраженными нарушениями двигательных, чувствительных функций, вестибулярными нарушениями, нарушением функции глотания и речи, нарушением высших психических функций (внимания, памяти, мышления, счета, письма и т. д.) вследствие заболеваний нервной системы. Пациенты будут направляться в отделение с педиатрических участков детских поликлиник.

Также для обеспечения непрерывности реабилитационного процесса в «Салют» будут переводиться дети со стационара РДКБ с нейроонкологическими, нейрохирургическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, у которых будут начаты реабилитационные мероприятия сразу после оперативных вмешательств в условиях реанимаций.

«В лечении детей будут применены самые современные методики медицинской реабилитации, такие как проприоцептивная нейромышечная фасилитация, Neurac-терапия на подвесных системах, роботизированная механотерапия, механотерапия с биологически обратной связью, мануальные нервно-рефлекторные массажные техники с элементами Бобат и Войта терапии, кинезиотейпирование, артикуляционный массаж и гимнастика, бимануальная терапия и позиционирование при сенсорной интеграции, индивидуальная лечебная физкультура, транскраниальная электростимуляция, магнитотерапия, амплипульстерапия и другие физиотерапевтические процедуры», — рассказал «Башинформу» и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.