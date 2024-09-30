Грядет «Салют»: каким будет новый детский реабилитационный комплекс в Уфе

В Уфе готовится к открытию детский реабилитационный комплекс «Салют». Это будет одна из крупнейших и лучших в России площадок для оздоровления, обучения и социализации детей с особенностями развития.
Новый комплекс создан практически с нуля на базе бывшего санатория «Салют». Место очень удачное для детского учреждения такого рода. Оно находится в лесном массиве в экологически чистом районе города, недалеко от крупнейших медицинских объектов.
Когда дело касается детей, а тем более их здоровья и образования, мелочей не бывает. Поэтому еще на этапе проектирования было решено руководствоваться, прежде всего, интересами будущих пациентов. Во время строительных работ родители особенных детей не раз бывали на площадке и могли высказать свои пожелания по обустройству палат в реабилитационном центре, бассейна, созданию безбарьерной среды.
Надо сказать, что все пожелания были услышаны и учтены. Трехэтажное здание общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров полностью отвечает потребностям маломобильных пациентов. Здесь предусмотрены специальные устройства с ограждающими конструкциями со всех сторон, разноуровневые перила, пандусы, лифты, обеспечивающие передвижение внутри здания, оборудованные санузлы, достаточные по ширине входы, а также одноуровневые полы без порогов.
В самом здании разместились учебные и медицинские кабинеты, стационар, спортивный и гимнастический залы, бассейн, творческие мастерские, где планируются проводить занятия по обработке дерева, кулинарии, цветоводству, гончарному делу. На территории учреждения обустроены зимний сад, несколько детских площадок для подвижных игр.
Более того, территория комплекса со всех сторон огорожена, она полностью безопасна, а охрана обеспечена современной системой видеонаблюдения. Также ответственными службами решается сейчас транспортная доступность местности.
Все это касается внешнего обустройства, что, безусловно, очень важно. Но уникальность объекта заключается в другом — в его мультипликативном эффекте. Центр будет работать в режиме «единого окна», когда родители в одном месте могут получить медицинскую и консультативную помощь, пройти медосвидетельствование ребёнка, а дети будут одновременно и обучаться в школе, и оздоравливаться. Это стало возможным благодаря объединению компетенций и возможностей сразу трех региональных ведомств — минздрава, минобразования и министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
Инициатором создания в Башкирии нового детского реабилитационного комплекса стал Глава республики Радий Хабиров. Об этом он объявил несколько лет назад на одной из своих встреч с родителями особенных детей. Все это время руководитель региона лично контролировал и ход строительства, и поставку необходимого оборудования, давал рекомендации по организации работы будущего центра.
Неделю назад на встрече с участниками первого патриотического слёта «Территория героев» Радий Хабиров объявил об открытии комплекса, которое состоится уже 7 октября.
«Центр „Салют“ — важнейшая часть работы с особенными детьми и их родителями. Открываем его в Год заботы о людях с ОВЗ. Грамотные педагоги, логопеды, психологи будут помогать ребятам учиться, находить себя в обычной жизни. Планируем консультации для мам и пап. Мы очень старались, чтобы детям, их родителям и наставникам было комфортно и уютно. Уверен, им здесь понравится», — сказал Глава Башкирии.
По словам руководителя республики, на базе комплекса будут проводиться комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика, медицинский лечебно-консультативный прием, медико-социальная реабилитация детей.
В частности, здесь будет функционировать подведомственный минтруда реабилитационный центр на 45 койко-мест для стационарного обслуживания и 250 посещений в день для оказания услуг в полустационарной форме, в котором реабилитация детей будет проводиться с помощью современных методов физиотерапии, психолого-педагогической и логопедической коррекции. В том числе с использованием инновационных методик: технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии.
Планируется, что дети и семьи, воспитывающие их, смогут получить в центре поддержку социальных служб и предусмотреть дальнейшую траекторию развития и получения образования.
Там же будет открыто отделение медицинской реабилитации Республиканской детской больницы на 80 койко-мест для стационарного обслуживания.
Также на базе комплекса "Салют" будет работать образовательный центр «Йондоҙ» на 192 ребенка — по адаптированным программам начальной, средней школы, основным и дополнительным.
Как отметил в беседе с корреспондентом «Башинформа» и. о. первого заместителя премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев, такой новаторский подход в организации работы центра позволит получить комплексную услугу в одном месте: медицинская реабилитация, социальная реабилитация, образование. А совместные консилиумы специалистов разных ведомств обеспечат постоянное и бесшовное сопровождение ребенка и семьи, позволят оказать эффективную реабилитационную помощь и определить дальнейшую маршрутизацию.
«Глава Башкирии изначально поставил амбициозную задачу – объединить и организовать совместную работу трех министерств. Это позволит каждому пациенту получить комплексную помощь: быстрее оздоровиться, получить максимально хорошее образование и полноценно развиваться. Допустим, если ребенок ходит в коррекционную школу, то его данные сразу попадают к медикам, и при необходимости могут дать назначения на медицинские процедуры. И наоборот, госпитализированный в данное учреждение ребенок сможет здесь же продолжить свое обучение. Для этого здесь создана большая учебная и методическая база, — подчеркнул Урал Кильсенбаев. — Также мы планируем, что комплекс „Салют“ станет главной методической базой для большого количества детских коррекционных, реабилитационных, медицинских учреждений и для их сотрудников. В день открытия мы проведем для них первое обучение по организации работы межведомственного сотрудничества. В других регионах такого еще нет, это первый подобный опыт на всю Россию. Уверен, наш положительный опыт не останется незамеченным федеральными структурами и будет транслироваться дальше на всю страну».
Положительный эффект от такого трёхстороннего взаимодействия отмечают и в региональном минздраве. Дети, проходящие реабилитацию в любом подразделении реабилитационного комплекса «Салют», в том числе и в образовательном центре, при возникновении любых неотложных состояний оперативно смогут получить квалифицированную медицинскую помощь. Все условия для этого созданы.
Так, на первом этаже будет работать блок приема пациентов с кабинетом для оказания экстренной медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях и мельцеровским боксом для изоляции детей с признаками инфекционных заболеваний.
Здесь же размещен стоматологический блок для лечения зубов под общим обезболиванием у детей с ментальными нарушениями и другими заболеваниями, требующими оказания стоматологической помощи под наркозом.
На втором этаже располагаются кабинеты, где ведется весь спектр диагностических исследований, консультативных приемов и современных методик медицинской реабилитации. Прием пациентов будут вести реабилитолог, педиатр, невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, оториноларинголог, сурдолог, рефлексотерапевт, физиотерапевт, специалист по кинезиотерапии, массажист, инструктор ЛФК, остеопат, а также специалисты по эрготерапии, логопедии, дефектологии и нейропсихологии.
На третьем этаже располагается палатный блок на 35 коек круглосуточного пребывания и шесть коек дневного пребывания, кабинеты медицинского персонала и столовая для пациентов.
В министерстве уточнили, что реабилитационное лечение в реабилитационном отделении будет проводиться для детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет c выраженными нарушениями двигательных, чувствительных функций, вестибулярными нарушениями, нарушением функции глотания и речи, нарушением высших психических функций (внимания, памяти, мышления, счета, письма и т. д.) вследствие заболеваний нервной системы. Пациенты будут направляться в отделение с педиатрических участков детских поликлиник.
Также для обеспечения непрерывности реабилитационного процесса в «Салют» будут переводиться дети со стационара РДКБ с нейроонкологическими, нейрохирургическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, у которых будут начаты реабилитационные мероприятия сразу после оперативных вмешательств в условиях реанимаций.
«В лечении детей будут применены самые современные методики медицинской реабилитации, такие как проприоцептивная нейромышечная фасилитация, Neurac-терапия на подвесных системах, роботизированная механотерапия, механотерапия с биологически обратной связью, мануальные нервно-рефлекторные массажные техники с элементами Бобат и Войта терапии, кинезиотейпирование, артикуляционный массаж и гимнастика, бимануальная терапия и позиционирование при сенсорной интеграции, индивидуальная лечебная физкультура, транскраниальная электростимуляция, магнитотерапия, амплипульстерапия и другие физиотерапевтические процедуры», — рассказал «Башинформу» и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ обратили внимание, что реабилитационная помощь для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в центре «Салют» в том числе состоит и из комплексной социальной диагностики ребенка и его семьи.
Профессиональные специалисты социально-медицинской реабилитации, врачи, педагоги, логопеды, психологи будут помогать ребятам восстановить здоровье, учиться, находить себя в обычной жизни, а родителям – получить доступные консультации по развитию и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, сформировать навыки ухода за ребенком, овладеть методиками развития ребенка, получить квалифицированную социальную и психологическую помощь.
В образовательном центре будут созданы все условия для развития индивидуальных способностей каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на основе достижения соответствующего образовательного уровня, с учётом зоны ближайшего развития и потенциальных образовательных возможностей детей.
Планируется организовать обучение детей по адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся c интеллектуальными нарушениями; с расстройствами аутистического спектра; по программе начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития.
«Открытие в Уфе современного, комфортного и безопасного детского реабилитационного комплекса станет важным шагом на пути к инклюзии и улучшению качества жизни детей и подростков с особенностями здоровья, – отмечает и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. – Важно, что «Салют» станет единым региональным центром компетенций по вопросам медицинской, социальной реабилитации и образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Это позволит нам организовать работу вокруг маленького человека – вокруг ребенка, у которого есть нарушения развития. К примеру, приехал подросток в реабилитационный центр и ему не поздоровилось. Врачи из отделения РДКБ тут же ему помогут, здесь же, в мастерских образовательного центра «Йондоҙ», он сможет получить профориентационные услуги. Таким образом, благодаря «бесшовному» взаимодействию разных ведомств вокруг семьи выстроится всесторонняя помощь».
Справка
На сегодняшний день в республике действуют 5 реабилитационных центров в городах Нефтекамске, Кумертау, Белорецке и Уфе (2 центра) с 18 отделениями в городах и районах. Услуги в реабилитационных центрах могут получить как дети-инвалиды, так и дети, подростки с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие инвалидности, но имеющие показания к получению таких услуг. С 2021 года в реабилитационных центрах благодаря поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова открыты Службы ранней помощи для реабилитации детей раннего возраста.
Помимо реабилитации в государственных реабилитационных центрах дети-инвалиды, проживающие на территории республики, имеют право на дополнительную меру поддержки в виде предоставления сертификатов на реабилитацию. Это именной документ, который предоставляется детям-инвалидам от 0 до 18 лет, проживающим на территории Башкортостана. Общая номинальная стоимость одного сертификата составляет 48 тыс. рублей. Всего уже выдано 14 320 сертификатов на реабилитацию.