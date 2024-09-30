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30 Сентября , 13:04

Более 37 тысяч жителей участвовали в акции «Зеленая Башкирия»

соцсети Главы РБ
Фото:соцсети Главы РБ

И. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщила, что участниками единого дня акции «Зеленая Башкирия — 2024» стали более 37 тысяч жителей, включая 4 тыс. волонтеров и 2 тыс. спецорганизаций.

«Высажено 4,2 тыс. крупномерных деревьев и 65 тыс. прочих саженцев, сформировано 57 новых тематических аллей. Произведено компенсационное озеленение 493 деревьев и 5,3 тыс. кустарников. В Уфе определено 222 локации, в том числе 145 дворовых территорий и 77 общественных пространств, где в единый день высадили 644 дерева и 1 тыс. кустарников. Всего за время проведения осенней акции в столице планируется высадка свыше 2,3 тыс. деревьев и 2 тыс. кустарников, из них почти 2 тыс. деревьев и 2 тыс. кустарников выращены в лесопитомниках», — прокомментировала Голованова.

И. о. премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров призвал региональный кабмин отойти от практики высаживания маленьких елей.

«Может быть, себе правило такое сделать — ниже полутораметровых елочек не сажать. Нам же надо сразу украшать наши аллеи, города, населенные пункты, чтобы не ждать 10 лет. Потом, Радий Фаритович (Глава Башкирии Радий Хабиров — прим. ред.) давал поручения контролировать и пересаживать те деревья, которые не прижились», — отметил он.
Автор:Иван Вавилов
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