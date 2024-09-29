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29 Сентября , 20:22

В Уфе состоялась церемония открытия дерева-памятника живой природы

Илвир Нурдавлятов, телеграм
Фото:Илвир Нурдавлятов, телеграм

В Кировском районе Уфы состоялась торжественная церемония открытия дерева-памятника живой природы и награждение призёра всероссийского конкурса «Российское дерево года — 2024». Как сообщил в своих соцсетях глава района Илвир Нурдавлятов, этот конкурс, проводимый с 2017 года, стал настоящим праздником для всех любителей природы и неравнодушных к её сохранению. По итогам состязания уникальному уфимскому дереву присвоено 3 место среди 73 других претендентов на территории страны.

«Наш дуб попал на конкурс благодаря школьнику Кировского района, который в 2017 году провел исследование всех старовозрастных деревьев в микрорайоне Зеленая роща. Никита Волков из гимназии № 16 в рамках школьного конкурса измерил окружности стволов у 40 деревьев — у нашего дуба диаметр ствола составил целых 1,38 м, высота — 23 м, поэтому Никита предположил, что он самый старый. Специалисты центра древесных экспертиз „Здоровый лес“ взяли образцы древесины и выяснили, что возраст дуба составляет 227 лет. Сейчас великану уже 234 года, а свое название — „Черешчатый дуб“ он получил благодаря удлиненным плодоножкам. Также экспертиза показала, что древесина находится в отличном состоянии», — сообщил глава Кировского района.

Участники церемонии и почетные гости торжественно открыли информационную табличку у подножия дуба. Памятник живой природы находится на улице Менделеева, рядом с гимназий № 16.

Как информировал «Башинформ», ранее в Уфе появилась Аллея просвещения.

Илвир Нурдавлятов, телеграм
Илвир Нурдавлятов, телеграм
Фото:Илвир Нурдавлятов, телеграм
Автор:Дарья Субботина
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