В Уфе комплексно озеленили территорию у станции Черниковка

В Уфе благоустройство транспортно-пересадочного узла на станции Черниковка завершили комплексным озеленением. Как сообщил в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев, ежедневно здесь проходит около 1,3 тысячи пассажиров. Для их удобства обустроили перехватывающую парковку, обеспечили комфортный подъезд и пешеходную доступность. В ближайшее время установят торговый павильон, совмещенный с теплым остановочным пунктом с терминалом для покупки билетов.

«В рамках реализации совместного с РЖД проекта „Городская электричка“ в этом году строим ТПУ на 6 железнодорожных станциях. Как результат, появятся новые парковочные места, тротуары, наружное освещение, подъездные пути, остановочные пункты. Вводим новые муниципальные маршруты, корректируем имеющиеся. На следующий год также выделим целевое финансирование из бюджета города и продолжим работу», — отметил градоначальник.

Как информировал «Башинформ», в Уфе высадили 644 дерева и свыше тысячи кустарников.