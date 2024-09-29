Пожилой уфимец перевел мошенникам более 1,2 млн рублей

МВД Башкирии продолжает публиковать сводку случаев, связанных с мошенничеством. По данным пресс-службы ведомства, только за последние сутки в дежурные части органов внутренних дел республики поступило 15 заявлений о мошенничестве.

Так, 72-летний житель города Уфы обратился в полицию, после того как лишился более 1 миллиона 270 тысяч рублей. По словам заявителя, ему позвонили под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщили о подозрительных переводах за границу. Затем мужчину напугали, что есть угроза оформления кредита на его имя и потери собственных денег. Мошенники убедили горожанина перевести свои накопления на «безопасный счет».

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

МВД по РБ напоминает: будьте внимательны к звонкам с неизвестных номеров. Особенно не доверяйте брокерам и трейдерам, которые предлагают вам быстрый и чрезвычайно выгодный пассивный доход на различных платформах. Никогда не вкладывайте кредитные деньги в инвестиции, не разобравшись в данной теме, проконсультируйтесь со знающими и проверенными людьми. Отказывайтесь от неожиданных предложений о быстром заработке, скорее всего это мошенники. Берегите себя!

Ранее сообщалось, что в Уфе в Уфе банк смог предотвратить перевод денег мошенникам.