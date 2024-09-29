Новости Башкортостана и Уфы
92.71
0
103.47
0
71.98
+0.38
15+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
29 Сентября , 12:25

Пожилой уфимец перевел мошенникам более 1,2 млн рублей

МВД Башкирии продолжает публиковать сводку случаев, связанных с мошенничеством. По данным пресс-службы ведомства, только за последние сутки в дежурные части органов внутренних дел республики поступило 15 заявлений о мошенничестве.

Так, 72-летний житель города Уфы обратился в полицию, после того как лишился более 1 миллиона 270 тысяч рублей. По словам заявителя, ему позвонили под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщили о подозрительных переводах за границу. Затем мужчину напугали, что есть угроза оформления кредита на его имя и потери собственных денег. Мошенники убедили горожанина перевести свои накопления на «безопасный счет».

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

МВД по РБ напоминает: будьте внимательны к звонкам с неизвестных номеров. Особенно не доверяйте брокерам и трейдерам, которые предлагают вам быстрый и чрезвычайно выгодный пассивный доход на различных платформах. Никогда не вкладывайте кредитные деньги в инвестиции, не разобравшись в данной теме, проконсультируйтесь со знающими и проверенными людьми. Отказывайтесь от неожиданных предложений о быстром заработке, скорее всего это мошенники. Берегите себя!

Ранее сообщалось, что в Уфе в Уфе банк смог предотвратить перевод денег мошенникам.

Автор:Альфия Аглиуллина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru