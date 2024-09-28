Жителей Башкирии предупредили, что мошенники могут выдавать себя за «юристов»

Следственное управление Следкома по Башкирии предупреждает об опасности заключения договоров с мошенниками, которые могут выдавать себя за юристов.

Распознать их можно по навязчивой, агрессивной рекламе. Как правило лжеюристы называют точную цену «услуг», без учета конкретных обстоятельств дела и «гарантируют» победу. Они просят оплату наличными или переводом на карту, не предоставляют чеков и квитанций, говорят на словах одно, в договоре может быть указано совсем другое. О фактах мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии мошенники используют схему «продления договора СИМ-карты».