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27 Сентября , 20:55

В Башкирии мошенники используют схему «продления договора СИМ-карты»

В республике продолжают фиксировать случаи обмана граждан под предлогом «продления договора СИМ-карты». Только за сентябрь злоумышленники завладели более чем 27 миллионами рублей, сообщает МВД по РБ.

Жительница  Янаула ответила на звонок якобы «сотрудника сотовой связи МТС». Аферист сказал горожанке, что ей необходимо продлить договор действия СИМ-карты. Обещая помощь в оформлении мошенник убедил женщину включить демонстрацию экрана. После некоторых манипуляций с банковского счета потерпевшей было списано 9 тысяч рублей и едва не был оформлен кредит на 1 миллион рублей.

Еще один случай произошел в Уфе, когда 69-летняя жительница стала жертвой мошенников. Под предлогом продления договора связи под лживым прикрытием «сотрудника МТС» злоумышленник удаленно получил доступ к экрану ее телефона и похитил 100 тысяч рублей, а также пытался украсть еще 550 тысяч рублей и взять кредит на 300 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел 23 сентября, когда 62-летняя жительница Уфы обратилась в полицию после того, как мошенники, выдавшие себя за «сотрудников МТС», предложили ей сменить тарифный план на более выгодный. Доверчивая женщина предоставила доступ к экрану телефона, и злоумышленники украли у нее больше 1 миллиона рублей.

Автор:Сергей Николаев
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