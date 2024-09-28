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28 Сентября , 19:36

В Москве выбрали новый состав Исполкома Курултая башкир столицы России

пресс-служба ВКБ
Фото:пресс-служба ВКБ

Сегодня, 28 сентября, в столице России выбрали новый состав Исполкома Курултая (Конгресса) башкир Москвы и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир.

Известно, что также впервые был избран Президиум Курултая башкир Москвы и Московской области, председателем которого является Салават Ахмадуллин, его заместителями — Салават Щербаков и Альфия Агеева. Председателем Исполкома избрали Альфреда Валеева. На VI съезд Всемирного курултая башкир выбрали 5 делегатов.

Кроме того, в рамках собрания и.о. полномочного представителя республики при президенте России Ришата Халикова наградили медалью Всемирного курултая башкир «Ал да нур сәс халҡыңа», а полпреду РБ при главе государства в 2011–2013 годы Рустэму Вильданову вручили Орден дружбы народов Республики Башкортостан.

Ранее, напомним, за вклад в сохранение и развитие культурного наследия региона и башкирского народа общественную награду имени Сосланбека Тавасиева по итогам 2023 года получил народный артист РФ Александр Галибин — автор фильма «Сестренка» по повести народного поэта Башкирии Мустая Карима, ставшего первой лентой на башкирском языке в широком прокате страны.

«На протяжении многих лет Москву и Республику Башкортостан связывают крепкая дружба и всестороннее сотрудничество. Полномочное представительство республики при президенте РФ и национальная башкирская общественность российской столицы совместно с Московским координационным советом региональных землячеств при правительстве Москвы являются активными участниками и организаторами значимых мероприятий в сфере сохранения и популяризации национально-культурных традиций, укрепления дружбы москвичей, воспитания патриотизма и культуры межнационального общения», — подчеркнула представитель Департамента национальной политики столицы России Наталья Подлегаева.
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