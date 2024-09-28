В Москве выбрали новый состав Исполкома Курултая башкир столицы России

Сегодня, 28 сентября, в столице России выбрали новый состав Исполкома Курултая (Конгресса) башкир Москвы и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир.

Известно, что также впервые был избран Президиум Курултая башкир Москвы и Московской области, председателем которого является Салават Ахмадуллин, его заместителями — Салават Щербаков и Альфия Агеева. Председателем Исполкома избрали Альфреда Валеева. На VI съезд Всемирного курултая башкир выбрали 5 делегатов.