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28 Сентября , 23:47

В Башкирии ушел из жизни известный журналист Вильдан Галин

ГТРК Башкортостан
Фото:ГТРК Башкортостан

В Башкирии ушел из жизни заместитель директора филиала ГТРК «Башкортостан», заслуженный работник печати и массовой информации республики Вильдан Галин. О смерти известного журналиста сообщила его супруга. Вильдану Нургалиевичу было 45 лет.

Вильдан Галин трудился в СМИ на протяжении всей профессиональной деятельности — сначала в системе радиовещания, затем на телевидении. За свою карьеру он подготовил тысячи репортажей, сюжетов, интервью и прямых эфиров.

В 2001 году окончил БашГУ, еще в студенческие годы занимался наполнением радиоканала «Юлдаш», организацией и производством передач, версткой выпусков новостей.

В 2003 году перешел на работу в студию телевидения филиала ГТРК «Башкортостан», пройдя путь от корреспондента до редактора службы информационных программ. С 2004 по 2010 годы входил в пул журналистов администрации президента и правительства Башкирии.

В 2011 году назначен руководителем отдела социально-экономических программ студии телевидения. Был организатором, соавтором и ведущим ТВ-проектов «Телецентр», «Живое село», «Специальный репортаж», «Золотая осень», мужской клуб «Арслан», «Разговор с властью».

В 2014 году стал руководителем отдела национального вещания ГТРК «Башкортостан». В 2015 году на телеканале «Россия 1-Башкортостан» под началом Вильдана Галина вышел первый выпуск региональных новостей на башкирском языке «Хәбәрҙәр». Заместителем директора филиала ГТРК «Башкортостан» назначен в 2018 году. Член Союза журналистов РБ и РФ.

У Вильдана Галина остались две дочери. «Башинформ» приносит искренние соболезнования родным и близким покойного.

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