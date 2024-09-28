Названы сроки завершения реконструкции «Фабрики будущего» в Башкирии

И.о. министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов в своих соцсетях сообщил, что реконструкцию дома инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» в Сибае планируют завершить в мае–июне 2025 года.

По данным руководителя ведомства, на первом этаже будут располагаться гостиница и лаундж-зона, а остальные помещения «Фабрики будущего» займут многофункциональные общественные и бизнес-пространства с современным оборудованием.

«Новый объект позволит башкирскому Зауралью на высоком уровне реализовать перспективные и инновационные идеи по развитию малого и среднего бизнеса», — отметил Ковшов.

Также в рамках новой Адресной программы республики по переселению граждан из аварийного жилья на 2024–2030 гг. в Сибае расселят дом на улице Островского, 14, где проживают 22 человека. Как отметил и. о. главы минстроя РБ, всего в программу включили 35 домов города.

Ранее стало известно, что в Башкирии откроют крупнейший в ПФО детский реабилитационный комплекс.