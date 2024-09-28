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28 Сентября , 13:49

Более 7 тысяч жителей Башкирии обратились за помощью от бешенства

архив ИА "Башинформ"
Фото:архив ИА "Башинформ"

28 сентября отмечается всемирный день борьбы с бешенством. В связи с этим в управлении Роспотребнадзора по Башкирии напомнили о ситуации с этим заболеванием в республике.

По данным ведомства, ежегодно в Башкирии по поводу укусов животных в медорганизации обращается около 10 тыс. человек, показатель постепенно снижается. В текущем году за антирабической помощью обратилось более 7 тыс. человек, из которых 4554 были укушены собаками. Отмечается, что дикие животные стали кусать людей чаще в 1,4 раза  (175 случаев). Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2023 году от бешенства пострадали 9287 жителей Башкирии.

Основной опасностью укусов животными является развитие гидрофобии или бешенства у человека (последний случай с летальным исходом зафиксирован в 2013 году в Альшеевском районе, где источником бешенства послужила лиса).

Бешенство – вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом. Заражение может произойти не только при укусе или оцарапывании бешеным животным, но и при попадании слюны животного на раны или порезы на коже человека.

Единственная возможность избежать заболевания у людей, имевших контакт с больным животным - пройти полный курс комбинированного лечения антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной.

Автор:Роман Якимчук
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