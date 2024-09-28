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28 Сентября , 20:14

Башкирия сохраняет лидерство в ПФО по землям для туризма

правительство Башкирии
Фото:правительство Башкирии

В Башкирии за время действия федерального проекта «Земля для туризма» выявили 21 земельный участок общей площадью 647 га. Об этом на II конференции по земельно-имущественным вопросам для бизнеса рассказала замруководителя Управления Росреестра по РБ Наталья Низамутдинова.

Отмечается, что перспективные для туризма участки расположены в Мелеузовском, Гафурийском, Давлекановском, Салаватском, Бакалинском, Благоварском, Мишкинском, Дюртюлинском, Шаранском и Караидельском районах, а также в Кумертау и Уфе, причем два в столице республики уже реализуются.

По площади выявленных земель Башкирия остается лидером в Приволжском федеральном округе.

Автор:Иван Вавилов
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