Башкирия сохраняет лидерство в ПФО по землям для туризма

В Башкирии за время действия федерального проекта «Земля для туризма» выявили 21 земельный участок общей площадью 647 га. Об этом на II конференции по земельно-имущественным вопросам для бизнеса рассказала замруководителя Управления Росреестра по РБ Наталья Низамутдинова.

Отмечается, что перспективные для туризма участки расположены в Мелеузовском, Гафурийском, Давлекановском, Салаватском, Бакалинском, Благоварском, Мишкинском, Дюртюлинском, Шаранском и Караидельском районах, а также в Кумертау и Уфе, причем два в столице республики уже реализуются.

По площади выявленных земель Башкирия остается лидером в Приволжском федеральном округе.