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27 Сентября , 09:18

В Уфе спасатели нашли двух заблудившихся грибников

УГЗ по Уфе
Фото:УГЗ по Уфе

В Уфе накануне двое мужчин заблудились в лесу. В районе ДОКа они переправились на пароме на противоположный берег и пошли в лес в поисках грибов. Пока бродили, предположительно, «приняли на грудь» и не заметили, как углубились в чащу.

Любители «тихой охоты» попытались найти обратную дорогу, но не могли понять, где находятся. По их представлениям — шли в сторону Шакши. Они долго бродили в чаще, пока не вышли к реке. Оказавшись в незнакомом месте, «потеряшки» запаниковали и решили обратиться за помощью к спасателям. Как выяснилось, мужчины шли совсем в другом направлении и оказались в районе Сипайлово.

Сотрудники поисково-спасательного отряда обнаружили их на берегу Уфимки и на катере доставили до сипайловской переправы. Грибники не пострадали и в медпомощи не нуждались, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

Автор:Дарья Субботина
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