В Уфе подвели итоги проекта «Моя многонациональная семья»

Мероприятие «Башкортостан – семья народов» включает в себя и работу пяти основных тематических площадок: «Глава семьи», «Роль религии в распространении семейных ценностей», «Защитник Отечества», «Славные сыны Отечества – казаки!», «Ты не один» с обсуждением вопросов, направленных на решение задач по совершенствованию форм и методов просветительской работы укрепления института семьи, выполнения общегосударственных задач сохранения и возрождения традиций семейной национальной культуры народов России. На пленарном заседании выступающие рассказали о проектах республики, которые реализуются в рамках Года семьи.

– В Год семьи мероприятия междунациональной тематики приобретают особое значение – объединять народы нашей многонациональной страны по жизненно важным вопросам. Сегодня государство, общество и социально ответственный бизнес вместе выступают за продвижение традиционных ценностных ориентиров нашей страны. Вместе мы сохраняем и укрепляем все то, что делает нашу страну сильной, а наш народ дружным и сплоченным. Именно такой должна быть национальная политика сегодня – для людей и про людей. Сегодня в рамках дискуссионной площадки пройдет работа пяти основных тематических секций, в рамках секций будут обсуждаться вопросы, направленные на решение задач по совершенствованию форм и методов просветительской работы по укреплению семьи, выполнению общегосударственных задач по сохранению и возрождению традиционных семейных национально-культурных ценностей. Передача традиций из поколения в поколение – это основа сохранения культурного и национального единства, – сказал заместитель начальника отдела реализации мероприятий Дома народов России Юрий Витковский.

Также для специалистов сферы национальных отношений и представителей национальных центров республики эксперты Ресурсного центра Москвы под руководством Евгении Михалёвой, директора центра и члена комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, проводят обучение по работе и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ, включая грантовую деятельность в сфере национальных отношений.

Евгения Михалёва отметила, что Башкортостан – необычный регион, замечательный пример эффективного межсекторного взаимодействия между органами госвласти, общественными организациями, государственными бюджетными учреждениями, СМИ и надежный постоянный партнер Ресурсного центра в целом ряде проектов.

– Вы знаете, что ежегодно ресурсный центр проводит Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Так вот, в шестом конкурсе Башкортостан выдвинулся в лидеры, победил Татарстан и ЯНАО. И я надеюсь, что в этом году Башкортостан тоже не сдаст позиции, потому что действительно видны организации, видны регионы, где на должном уровне построена и поставлена проектная деятельность, создание проектов, продвижение инициатив, оно поддерживается. И поэтому очень здорово, что Башкортостан говорит об этом, – отметила Евгения Михалёва.