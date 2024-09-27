В Уфе подвели итоги проекта «Моя многонациональная семья»

В пятницу в конгресс-холле «Торатау» проходит итоговое мероприятие проекта Дома дружбы народов Республики Башкортостан «Моя многонациональная семья», которое представляет собой открытую дискуссионную площадку «Башкортостан – семья народов». Проект посвящен Году семьи и реализуется в рамках федеральной субсидии, предоставленной Федеральным агентством по делам национальностей в 2024 году, при поддержке Дома народов России и Ресурсного центра в сфере национальных отношений.
В мероприятии принимают участие представители органов исполнительной власти, административных и муниципальных структур, высшего духовенства Республики Башкортостан, филиала фонда «Защитники Отечества», руководители и члены военно-патриотических и казачьих обществ (движений), лидеры общественного мнения, национально-культурные центры республики.
В фойе организованы многочисленные выставки, посвященные семье, детству, патриотическому воспитанию, народным художественным промыслам.
Пленарное заседание открыла и. о. министра культуры РБ Амина Шафикова. Она отметила, что дискуссионная площадка является воплощением идей, реализуемых в Год семьи. Амина Ивниевна поблагодарила Федеральное агентство по делам национальностей, которое оказывает ежегодную поддержку республике. Благодаря этой поддержке нам удается организовать огромное количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, на гармонизацию национальных отношений.
– В нашей республике проживают более 160 национальностей. Глава нашей республики Радий Фаритович Хабиров отметил, что ему не очень нравится слово «толерантность» («терпимость»), потому что мы здесь, в Башкортостане, не терпим друг друга, а живем в мире, согласии и дружбе испокон веков. Мы всегда объединялись вместе для решения больших государственных задач. И на защите Отечества стояли все вместе, не различая друг друга по национальностям. Это были и воины, защищавшие нашу страну в годы Великой Отечественной войны, и Отечественной войны 1812 года. Воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая была многонациональная, тоже объединились для защиты Отечества. И специальная военная операция, которая сегодня проходит, тоже является мощным объединяющим фактором, где наши ребята все вместе защищают нашу страну от фашизма, – отметила Амина Шафикова.
Мероприятие «Башкортостан – семья народов» включает в себя и работу пяти основных тематических площадок: «Глава семьи», «Роль религии в распространении семейных ценностей», «Защитник Отечества», «Славные сыны Отечества – казаки!», «Ты не один» с обсуждением вопросов, направленных на решение задач по совершенствованию форм и методов просветительской работы укрепления института семьи, выполнения общегосударственных задач сохранения и возрождения традиций семейной национальной культуры народов России. На пленарном заседании выступающие рассказали о проектах республики, которые реализуются в рамках Года семьи.
– В Год семьи мероприятия междунациональной тематики приобретают особое значение – объединять народы нашей многонациональной страны по жизненно важным вопросам. Сегодня государство, общество и социально ответственный бизнес вместе выступают за продвижение традиционных ценностных ориентиров нашей страны. Вместе мы сохраняем и укрепляем все то, что делает нашу страну сильной, а наш народ дружным и сплоченным. Именно такой должна быть национальная политика сегодня – для людей и про людей. Сегодня в рамках дискуссионной площадки пройдет работа пяти основных тематических секций, в рамках секций будут обсуждаться вопросы, направленные на решение задач по совершенствованию форм и методов просветительской работы по укреплению семьи, выполнению общегосударственных задач по сохранению и возрождению традиционных семейных национально-культурных ценностей. Передача традиций из поколения в поколение – это основа сохранения культурного и национального единства, – сказал заместитель начальника отдела реализации мероприятий Дома народов России Юрий Витковский.
Также для специалистов сферы национальных отношений и представителей национальных центров республики эксперты Ресурсного центра Москвы под руководством Евгении Михалёвой, директора центра и члена комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, проводят обучение по работе и реализации Стратегии государственной национальной политики РФ, включая грантовую деятельность в сфере национальных отношений.
Евгения Михалёва отметила, что Башкортостан – необычный регион, замечательный пример эффективного межсекторного взаимодействия между органами госвласти, общественными организациями, государственными бюджетными учреждениями, СМИ и надежный постоянный партнер Ресурсного центра в целом ряде проектов.
– Вы знаете, что ежегодно ресурсный центр проводит Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Так вот, в шестом конкурсе Башкортостан выдвинулся в лидеры, победил Татарстан и ЯНАО. И я надеюсь, что в этом году Башкортостан тоже не сдаст позиции, потому что действительно видны организации, видны регионы, где на должном уровне построена и поставлена проектная деятельность, создание проектов, продвижение инициатив, оно поддерживается. И поэтому очень здорово, что Башкортостан говорит об этом, – отметила Евгения Михалёва.
Депутат Госсобрания, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Гульнур Кульсарина, рассказав о проведенных в Год семьи мероприятиях, также сообщила об учреждении новой общественной награды. По аналогии с медалью имени Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации» будет вручаться медаль «Отец защитника Отечества». Ею в конце октября впервые будут награждены отцы, воспитавшие достойных сынов страны.
Также на заседании прошла презентация телевизионного проекта «Безграничная любовь» телеканала «Вся Уфа» и Дома дружбы народов РБ. Это увлекательный рассказ о жизни многонациональных семей Башкортостана, где каждый эпизод повествует о любви, традициях и культурном наследии интернациональных семей. Завершилось пленарное заседание церемонией награждения 10 многонациональных семей.
Одна из награжденных за особые заслуги в воспитании детей, вклад в укрепление семьи, сохранение и развитие семейных традиций и активную общественную деятельность — семья Елены и Дениса Куликовых. В многодетной семье воспитываются 10 детей, 7 из них — приемные. Семья Куликовых является участником проекта «Радость нашего дома» на телеканале «Вся Уфа», а также участником программы «Ради добра» на канале БСТ.
Елена Александровна — член Совета приемных семей Уфы, член Совета многодетных семей Уфы. В рамках деятельности Совета приемных родителей Уфы Елена Александровна принимает активное участие в заседаниях Совета для обсуждения и решения вопросов, возникающих у приемных родителей. Семья Куликовых в рамках общественной деятельности проводит работу по привлечению волонтеров среди молодежи и приемных семей. Организуют благотворительные акции, в рамках которых жители города, в том числе приемные семьи, помогают приюту «Доброта» для бездомных животных в приобретении корма. В период пандемии Елена Александровна совместно с фондом «Территория счастья» оказывала благотворительную помощь многодетным приемным семьям в виде предоставления им продуктовых наборов. В 2021 году Куликова Е. А. стала победителем в номинации «Многодетная мать, воспитавшая успешных и примерных детей» в V Республиканском конкурсе «Женщина — мать нации». В 2022-м семья Куликовых стала победителями муниципального этапа республиканского конкурса опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей. В 2022 году Куликов Денис Владимирович отмечен общественной наградой «Отцовская доблесть».
Еще одна из награжденных — многонациональная (таджикско-татарская) семья Хамитовых за вклад в развитие семейного устройства, особые заслуги в воспитании детей и активную общественную деятельность. Гульнара Хакимьяновна вместе с супругом Махмашарифом Шайдиновичем воспитали двух детей. Благодаря проекту «Радость нашего дома» стали приемными родителями Альберта. С рождения Альберт является ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Семья создает для ребенка необходимые полноценные условия для развития, уделяет большое внимание воспитанию. Регулярные занятия с ребенком с помощью специалистов позволили скорректировать состояние его здоровья.
Гульнара Хакимьяновна — член Совета приемных родителей Уфы, в рамках деятельности которого принимает активное участие в заседаниях Совета для обсуждения и решения вопросов, возникающих у приемных родителей. Семья участвует в различных проектах: «Дети – детям», Всероссийский проект «Всей семьей». 12 сентября 2024 года на телеканале «БСТ» вышла программа «Простые истории», посвященная семье Хамитовых.
В многодетной семье Зайнуллиных воспитывается пятеро детей. Зайнуллин Ильдус Адифович — директор Зауральского агропромышленного колледжа, активный участник Всероссийских движений «Профессионалы» и «Абилимпикс». В настоящее время ведёт активную работу по созданию военно-патриотического клуба. Волонтерский отряд «Доброе сердце», под его руководством, является участником многочисленных мероприятий, акций и форумов, оказывает помощь семьям участников СВО совместно с координационным штабом М. М. Шаймуратова. Он является председателем Баймакского отделения РОО по повышению роли отцовства «Совет мужчин» РБ. Имеет почетное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан», нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».