В Уфе открыли обновленную площадку Водонапорной башни, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Площадку начали благоустраивать летом этого года. Некогда заброшенная территория стала современным общественным пространством: здесь уложена тротуарная плитка, установлены скамейки и наружное освещение, также подсветили и саму башню. В скором времени будет обустроена смотровая площадка с видом на Дёмский железнодорожный мост и поймы рек Белой и Дёмы.

Благодаря поддержке проекта предпринимателей-ремесленников, на территории появились три юрты. Планируется, что после передачи Водонапорной башни в муниципальную собственность будет разработан проект её реконструкции.

Также в рамках открытия был дан старт акции «Зеленая Башкирия». Ее участники высадили девять яблонь сортов Бренди Мейнджик, Рудольф и Ред Обелиск с бело-розовым цветением. В будущем здесь будут расти и другие декоративные растения и кусты: сирени, туи, можжевельники, спиреи, бересклеты, барбарисы, гортензии, котовники и горные сосны.

Старинное здание, возведенное в 1900-1901 годах в рамках строительства уфимского водопровода, много лет не используется по назначению, но это место любят посещать горожане и туристы. В 2021 году башня внесена как объект культурного наследия регионального значения в реестр объектов культурного наследия России.

Ранее сообщалось, что бывшая водонапорная башня в Уфе получила подсветку.